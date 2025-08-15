Похолодание придет в Москву 17 августа

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Похолодание ожидается в Москве в воскресенье, 17 августа, заявила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с RT.

Синоптик отметила, что в субботу, 16-го числа, погоду в столице определит антициклон. В этот день в городе установится сухая, солнечная и теплая погода. В ночные часы минимальная температура в Москве составит 13–15 градусов, в области – 11–16 градусов.

При этом уже днем воздух в столице прогреется до 23–25 градусов, а в Подмосковье достигнет 21–26 градусов, что немного превышает климатическую норму.

Также теплая погода сохранится и ночью 17 августа. Столбики термометров зафиксируют в Москве от 12 до 14 градусов. В дневные часы температура в регионе опустится до 17–22 градусов, а в столице тем временем зафиксируют около 20 градусов, то есть ниже нормы на 1,5 градуса.

Помимо этого, по прогнозу Поздняковой, в начале следующей недели в столицу вновь придут кратковременные дожди.

"Ночью температура – 9–14 градусов, днем – 15–20 градусов. Пока август выдает отрицательные аномалии. Вполне возможно, что август в целом выйдет с отрицательными аномалиями", – подчеркнула она.

Ранее стало известно, что 14 августа оказалось самым холодным днем в Москве с начала месяца. В этот день на метеостанции ВДНХ максимальная температура воздуха достигла лишь 17,9 градуса, что ниже нормы на 2,5 градуса. В результате эти сутки стали восьмыми в этом месяце с отрицательной аномалией температуры воздуха.