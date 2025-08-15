14 августа стало самым холодным днем с начала месяца в Москве

Фото: ТАСС/Вероника Зорина

Четверг, 14 августа, оказался самым холодным днем в Москве с начала месяца. Об этом рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В столице, на ВДНХ, максимальная температура воздуха достигла лишь 17,9 градуса, что ниже нормы на 2,5 градуса. Эти сутки стали восьмыми в этом месяце с отрицательной аномалией температуры воздуха", – отметила синоптик.

По ее словам, август в целом ушел в сторону отрицательной средней месячной аномалии.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин заявил, что москвичам стоит ожидать бабьего лета, если в регион придет Азорский антициклон. Согласно прогнозу специалиста, с понедельника, 18 августа, в столице ожидается похолодание до 15–20 градусов, а в начале третьей декады августа – до 12–17 градусов.

При этом в последние дни месяца температура в Московском регионе поднимется до 20–25 градусов, что и является признаком бабьего лета, пояснил метеоролог.

