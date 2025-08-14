Дожди прогнозируются в Москве до конца недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дожди прогнозируются в Москве до конца текущей недели, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.

Он объяснил, что москвичей ждут "хорошие солнечные августовские дни". Воздух прогреется от 22 до 25 градусов в субботу, 16 августа. Однако 17 августа в столицу придет понижение температуры. Синоптик спрогнозировал кратковременные дожди и температуру до 20 градусов.

Специалист также дал прогноз на погоду в Санкт-Петербурге. По его словам, в городе 16 августа ожидаются дожди, а температура понизится до 19 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что циклон, который направился в сторону Сибири, принесет 14 августа в кратковременные дожди и гром в столицу. В городе также прогнозируется понижение температуры воздуха, столбик термометра будет на 3–4 градуса ниже нормы.

15 августа в Москве не прогнозируется осадков, ночью температура опустится до 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

