Циклон принесет в Москву дожди и гром

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Циклон принесет в Москву в четверг, 14 августа, кратковременные дожди, которые в отдельных районах будут сопровождаться громом. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик уточнил, что циклон направился в сторону Сибири. Однако по его западной периферии Москву будет пересекать вторичный холодный фронт. В связи с этим в городе прогнозируются не только осадки, но и понижение температуры воздуха. В частности, в столице ожидается до 20 градусов, а в области – до 22 градусов. Таким образом, столбик термометра будет на 3–4 градуса ниже нормы.

"Ветер северо-западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы", – добавил Леус.

В пятницу, 15 августа, в Москве не прогнозируется осадков. Ночью температура опустится до 14 градусов, а днем воздух прогреется до 25 градусов.

Метеоролог также обратил внимание на то, что минувшая ночь в столице была самой холодной с начала августа. По данным базовой метеостанции ВДНХ, температура опустилась до 11,8 градуса. По словам Леуса, такая холодная погода последний раз фиксировалась в городе 6 июля, когда столбик термометра упал до 11,1 градуса.

"На других метеостанциях Москвы ночной минимум менялся от 10,6 градуса в Тушине и Бутове до 13,0 градуса на Балчуге. В Подмосковье оправдывает свой титул "полюса холода" региона Черусти, там столбики термометров опускались до 8,3 градуса", – уточнил синоптик.

Леус прогнозирует, что до конца второй декады августа ночью температура воздуха в Москве будет на уровне 9–14 градусов.

Из-за возможной грозы, которая ожидается 14 августа, в Московском регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение продлится с 09:00 до 21:00.

К выходным, 16–17 августа, температура воздуха в Москве может понизиться до 17 градусов. В частности, 17-го числа в столицу придет холодный атмосферный фронт, который принесет с собой ночные температуры в 13–15 градусов и дневные – в 17–22 градуса.

