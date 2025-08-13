Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Московском регионе в четверг, 14 августа, передает Гидрометцентр России.

Предупреждение продлится с 09:00 до 21:00.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова сообщала, что в четверг, 14 августа, температура в столице составит 22–24 градуса. Аналогичные показатели ожидаются и в пятницу, 15 августа.

Также, по ее словам, к предстоящим выходным, 16 и 17 августа, температура воздуха в Москве может подняться до 25 градусов. Позднякова подчеркнула, что такой показатель соответствует климатической норме августа для столичного региона.

При этом в среду, 13 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами кратковременным дождем. Температура воздуха днем будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла.

