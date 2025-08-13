Воздух прогреется до 25 градусов в Москве к концу недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве может подняться до 25 градусов к предстоящим выходным, 16 и 17 августа. Об этом ТАСС заявила метеоролог Татьяна Позднякова.

"В четверг (14 августа. – Прим. ред.) температура в Москве составит 22–24 градуса, чем же не лето? Нужно сказать, что более комфортная, а именно сухая и солнечная погода, ожидает жителей столичного региона в пятницу и субботу (15 и 16 августа. – Прим. ред.), осадков не ожидается", – отметила синоптик.

По ее словам, днем 15 августа температура поднимется до 24 градуса. Позднякова подчеркнула, что такая температура соответствует климатической норме августа для столичного региона.

В среду, 13 августа, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и местами кратковременным дождем. Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов тепла, в Подмосковье – от 18 до 23 градусов. Ночью температура в Москве понизится до 11 градусов, по области – до 8 градусов.