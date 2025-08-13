Москвичей предупредили об угрозе тропических болезней из-за потепления

Фото: 123RF/scyther5

Изменение климата в столице может привести к распространению тропических болезней. Об этом в беседе с Агентством "Москва" предупредил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

По его словам, жаркое и влажное лето в мегаполисе, как на Черноморском побережье, может создать благоприятные условия для переносчиков болезней, например комаров, клещей или москитов. Еще это может способствовать размножению вирусов, бактерий и паразитов, а также изменению эпидемиологических циклов, то есть увеличению продолжительности сезона активности переносчиков.

Причем значительное потепление может повлиять на возникновение тропических болезней не только в Москве, но и в других регионах страны.

"Лихорадка Западного Нила уже регистрируется в южных регионах России, при потеплении она может сместиться севернее, как и крымская геморрагическая лихорадка", – отметил Шахмарданов.

Также существует риск малярии, которая была распространена в России в период с XIX по начало XX века, предупредил врач, пояснив, что ее переносчики – комары Anopheles – могут снова стать активными при потеплении.

Более того, изменение погодных условий грозит появлением в мегаполисе переносчиков лихорадок денге, чикунгунья, Зика и желтой лихорадки.

При этом Шахмарданов подчеркнул, что одного присутствия насекомого-переносчика недостаточно для распространения инфекции.

"Однако широкое развитие туризма в эндемичные по перечисленным заболеваниям регионы допускает появление носителей патогенных возбудителей, от которых при наличии соответствующих переносчиков возможна передача инфекции окружающим", – заключил он.

Ранее климатолог Алексей Карнаухов спрогнозировал аномальную жару в Москве в ближайшие годы. Он признался, что опасается повторения 2010-го, но только в более выраженной форме.

Речь идет о 45-градусной жаре и двух месяцах без осадков. В связи с этим эксперт призвал готовиться, создавая просеки в лесах и заботясь о бывших торфяных участках, чтобы избежать массовых пожаров.