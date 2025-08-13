Прошедший июль в Москве может стать самым дождливым месяцем за последние 50 лет

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прошедший июль в столице может стать самым дождливым месяцем за последние 50 лет, рассказала Москве 24 руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Юлия Урожаева.

Она отметила, что дожди стали гораздо сильнее и интенсивнее, а появившиеся тропические ливни создают проблемы для города. Кроме того, климатическая нестабильность привела к тому, что по сравнению с зимой увеличилось количество расходов энергии из-за кондиционеров.

Для борьбы с последствиями ливней в городе внедряются технологии дождевых садов и вертикального озеленения, которые уменьшают перегрев улиц и снижают нагрузку на дренажные системы.

Урожаева также подчеркнула, что столица стала первым российским городом, где утвержден адаптационный план к климатическим изменениям. По ее словам, он состоит из 50 системных блоков и охватывает различные сферы городского хозяйства.

Сегодня уже половину площади Москвы занимают зеленые зоны, играющие важную роль в адаптации к изменению климата. Они снижают ощущаемую температуру в жару на 4–6 градусов, тем самым улучшая комфорт жителей.

Ранее специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказывала, что лето в Москве приближается к субтропическому типу климата. Оно становится жарче и дождливее. Кроме того, в последние годы температура нередко превышает 30 градусов.

Одновременно с этим становятся привычными явлениями сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер. В некоторых районах столицы в июле за 12 часов выпадала месячная норма осадков.

