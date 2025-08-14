Синоптик Вильфанд объяснил причины "нестабильного" лета в Москве

Ночь на 14 августа стала одной из самых холодных с начала месяца в столице, рассказали синоптики. О том, с чем связаны столь резкие изменения погоды и ждать ли возвращения тепла осенью, – в нашем материале.

Вот и лето прошло?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температура на московской базовой станции ВДНХ достигла +11,8 градуса в ночь на 14 августа. Показатель стал рекордно низким с начала месяца и практически сравнялся со значением в +11,1, зафиксированным 6 июля, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В других точках города столбики термометров опускались до +10,6 (в Тушине и Бутове), а также до +13 на Балчуге, указал синоптик. Однако наиболее выраженное похолодание наблюдалось в подмосковном поселке Черусти, где было до +8,3.





Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" По нашим прогнозам, до конца второй декады августа ночная температура в столице ожидается в пределах +9...+14. И это несмотря на короткое возвращение дневного тепла в пятницу и субботу.

Прохлада будет характерна для последних недель лета в целом, отметил в беседе с "Лентой.ру" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Воздух прогреется примерно до +20 градусов, однако возможны незначительные колебания.

"До конца августа прогнозируется такая тягучая ситуация, она чуть ниже или около нормы, и она такой и будет оставаться", – пояснил синоптик.

В целом же, пик лета прошел еще 23 июля, напоминал Михаил Леус. Согласно обновленным климатическим данным с 1991 по 2020 год, жара в Москве обычно приходится на 16–23 июля. Среднесуточная температура в этот период поднимается до +19,8 градуса.

Ничего удивительного?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Чередование холодной и теплой погоды ожидается в столице в конце августа и вплоть до середины сентября. В этом же промежутке в регионе прогнозируется приход бабьего лета, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"С 18 августа похолодает до +15...+20 градусов, а в начале третьей декады месяца – до +12...+17. Затем, в последние дни лета, температура в Москве и области поднимется до +20...+25", – указал эксперт.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" При этом начало осени в столице будет теплым, отметил эксперт: температура воздуха в первые недели превысит климатическую норму от 3 до 5–6 градусов. В отдельные периоды воздух прогреется до +19...+24. Могут пройти кратковременные дожди. А похолодания наступят к середине сентября. Там ожидается температура в пределах +12...+17.

При этом удивляться столичной погоде, сложившейся летом 2025 года, не следует. Резкие смены жары на прохладу закономерны вследствие глобального потепления, заявил Москве 24 научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Ключевая характеристика изменения климата – увеличение числа экстремальных явлений. Образно говоря, "нормальная" погода начинает встречаться реже, а аномальная – чаще. Поэтому не нужно эмоционально реагировать на то, что в Москве, например, зафиксировали самую холодную за весь август ночь. Так и должно быть", – подчеркнул эксперт.

В целом причина нестабильных условий – в атмосферных процессах, пояснил Москве 24 ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

Он пояснил, что из-за глобального потепления концентрация паров воды в атмосфере на Земле увеличивается. А пары воды – это "мотор", который приводит в движение воздушные массы. Из-за этого интенсивность атмосферных процессов увеличивается и воздушные массы перемещаются на большие расстояния и с большей скоростью.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН В результате Московский регион посещают то воздушные массы с Ледовитого океана, то из Сахары. В зависимости от этого мы и наблюдаем сухую жару, осадки или похолодание.

В перспективе столичный климат станет субтропическим, уверен Карнаухов. На это указывают более частые интенсивные ливни и волны жары, которых станет еще больше с течением времени, заключил он.

