В Москве пройден климатический пик лета

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Согласно климатическим расчетам, предстоящая среда, 23 июля, завершит период самых теплых дней московского года, рассказал специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик напомнил, что, по новым климатическим данным, рассчитанным за период с 1991 по 2020 год, самые жаркие дни в столице приходятся на 16–23 июля, когда среднесуточная температура поднимается до 19,8 градуса тепла.

Учитывая расчеты, с четверга, 24-го числа, столбики термометров должны начать постепенное снижение на доли градуса. Ожидалось, что тенденция сохранится до 18 января, а затем на несколько дней стабилизируется. После этого, как подчеркнул метеоролог, повышение стартует только с 3 февраля.

"Однако природа пока не торопится завершать летние процессы", – обратил внимание Леус.

Вчерашнее похолодание, совпавшее с сильными ливнями, сменилось повышением температуры, благодаря чему во вторник, 22 июля, в мегаполисе воздух прогрелся до 25 градусов. Причем дальнейший рост градусов и ослабление дождей ожидается уже в ближайшие дни.

Например, продолжил синоптик, 24-го числа столбики термометров достигнут отметки в 26–28 градусов, а 25 июля, когда дожди прекратятся, температура поднимется до 30.

По его прогнозу, солнечная и сухая погода сохранится также и в субботу, 26-го числа. В этот день температура будет аналогична показателям четверга. Однако в воскресенье, 27 июля, в столицу вернется грозовой дождь, из-за чего температура снизится на градус.

"Возможны кратковременные дожди и в начале следующей недели, а температурный фон ожидается на 2–3 градуса выше климатической нормы. Так что лето еще порадует теплом", – заключил Леус.

В Московском регионе также подошел к концу период интенсивных ливней после выпавшего 21 июля в столице рекордного количества осадков. На метеостанции ВДНХ было зафиксировано 49 миллиметров осадков, что в 1,5 раза больше, чем в 2000 году (39,5 миллиметра).

Причем 21 июля стало единственным днем в месяце, когда проливные дожди не ограничивались отдельными районами города, а затронули всю его территорию. В частности, по данным центра погоды "Фобос", в центре Москвы с 09:00 до 21:00 выпало 43 миллиметра осадков, в Тушине – 26 миллиметров, в Строгине – 8 миллиметров, в Бутове – 19 миллиметров.