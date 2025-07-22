Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Ливень обрушился на Москву. Непогода задержится в столице до конца дня 22 июля, предупредил в своем телеграм-канале Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Дорожная ситуация в городе оценивается в 4 балла. Интенсивное движение отмечается на ТТК возле улицы Сущевский Вал и Тульской эстакадой, а также на МКАД рядом с Каширским шоссе. При этом Волгоградский проспект и Варшавское шоссе в настоящий момент свободны для проезда транспорта.

Вместе с тем ведомство предупредило о перекрытии движения на Минской улице рядом с домом 2 по улице Герасима Курина, улице Малой Филевской в районе дома 14а и улице Ярцевской в районе дома 32 (площадь Академика Петрова) в связи с погодными условиями.

Москвичам и туристам посоветовали пересесть на метро. Если использование автомобиля неизбежно, поездку стоит запланировать на более позднее время суток, после 19:00.

Также департамент призвал водителей быть внимательными и аккуратными за рулем, соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и не отвлекаться за рулем на телефон.

"За ситуацией на дорогах следит Ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи Дорожного патруля", – говорится в сообщении.

Период интенсивных ливней подошел в Москве к концу после выпавшего 21 июля рекордного количества осадков. В этот день на метеостанции ВДНХ зафиксировали 49 миллиметров осадков, что в 1,5 превышает значения 2000 года (39,5 миллиметра).

Также в столице пройден климатический пик лета. Согласно расчетам синоптиков, 23 июля завершит период самых теплых дней московского года. С 24-го числа столбики термометров должны начать постепенное снижение на доли градуса. Подобная тенденция сохранится до 18 января, а затем на несколько дней стабилизируется.

