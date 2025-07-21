Рекордное количество осадков для 21 июля выпало в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рекордное с 2000 года количество осадков для 21 июля выпало в Москве, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

По данным синоптика, на метеостанции ВДНХ специалисты зафиксировали выпадение 21 миллиметра дождевой воды, а за сутки значение достигло 49 миллиметров. В 2000 году в этот день ливни принесли 39,5 миллиметра осадков, отметила специалист.

При этом 21 июля стало единственным днем в месяце, когда проливные дожди не ограничивались отдельными районами города, а затронули всю его территорию.

Тем временем специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец уточнил, что в центре Москвы в понедельник выпала половина месячной нормы осадков. Согласно его данным, такой показатель зарегистрировали в период с 09:00 до 21:00 на станции в Балчуге. Там выпали 43 миллиметра осадков.

Кроме того, в Тушине отметили 26 миллиметров осадков, в Строгине – 8 миллиметров. На метеостанции в Бутове удалось заметить 19 миллиметров, подчеркнул синоптик.

На фоне неблагоприятных погодных условий, установившихся в Москве 21 июля, Дептранс совместно со специалистами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) организовал компенсационные маршруты (КМ) между станциями МЦД-2 Павшино и Красногорская.

Автобусы Мосгортранса большого класса были задействованы на линии, чтобы поддержать движение на втором диаметре. Транспорт отправлялся от конечных станций каждые восемь минут и в результате перевез около двух тысяч пассажиров. Нужные маршруты жителям и гостям Подмосковья подсказывали специалисты, находящиеся на дежурстве, говорится в сообщении.

"Такие дни – вызов для транспортной системы и повод для роста и развития. Сегодня маршруты КМ помогли тысячам пассажиров добраться на работу, учебу и по своим делам. Для нас это стимул совершенствоваться и продолжать развитие пассажирских сервисов, чтобы сделать ваши поездки быстрыми, предсказуемыми и комфортными при любой погоде", – отметила пресс-служба департамента.

Сильный ливень обрушился на столицу утром 21 июля. Из-за непогоды горожане и туристы могли столкнуться с опозданием поездов Павелецкого направления МЖД, включая аэроэкспрессы.

Также в столице и Подмосковье были зафиксированы подтопления. Инциденты отмечались на дублере проспекта Мира в районе дома 135, в тоннеле станции Павшино Рижского направления и МЦД-2, а также на Волоколамском шоссе в районе дома 142, улице Адмирала Корнилова около дома 65Б/1 и в Проектируемом проезде № 4062 (Нагатинская набережная).

Кроме того, из-за дождей уровень реки Яузы поднялся на 2,5 метра, в результате чего оказалась затоплена проезжая часть под Ростокинским мостом, а тоннель на

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Московском регионе до 21:00 вторника, 22 июля. По прогнозам синоптиков, дожди покинут столицу в субботу, 26 июля.