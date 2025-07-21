Несколько улиц перекрыты в Москве из-за ливня

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Движение перекрыто на Волоколамском шоссе в районе дома 142, улице Адмирала Корнилова около дома 65Б/1 и в Проектируемом проезде № 4062 (Нагатинская набережная) из-за дождя, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ЦОДД, ситуация на дорогах оценивается в пять баллов. Водителям рекомендовали не отвлекаться на телефон и соблюдать скоростной режим.

В настоящее время движение восстановлено на Шелепихинской набережной в районе дома 2А, строения 3. Интенсивный поток автомобилей зафиксирован на ТТК в районе Чурской эстакады и Киевского путепровода, а также на МКАД в районе Каширского шоссе. Свободно машины двигаются на проспекте Маршала Жукова, МКАД в районе Осташковского шоссе и Ленинградском шоссе.

Кроме того, из-за непогоды около дома № 4 по улице Тихой произошел провал дорожного полотна. В связи с этим движение там также перекрыто движение. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и городские службы. Водителям посоветовали объезжать данный участок.

Горожан призвали использовать общественный транспорт, который работает штатно. Если поездок на авто не избежать, их рекомендуется отложить на более позднее время – после 20:00.

"На движение могут влиять погодные условия, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП. За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – добавили в Дептрансе.

За ночь и утром 21 июля в Москве выпала месячная норма осадков. По прогнозам синоптиков, дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду задержатся в городе до конца дня. Для пропуска дождевой воды в водосточную сеть на улицах работают бригады и спецтехника Мосводостока.

В условиях непогоды в аэропортах Москвы и Подмосковья были задержаны или отменены около 130 рейсов. В частности, после 09:00 по московскому времени в Шереметьево задержано 58 самолетов, отменено 36. Во Внуково полет отложили у 19 рейсов, а отменили 3. В Домодедово задержанными оказались 7 самолетов, отменен 1 рейс, а в Жуковском задержано 3 борта.