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21 июля, 10:07

Транспорт

Тоннель закрыт на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2 из-за подтопления

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В результате сильного ливня, обрушившегося на Москву, был подтоплен тоннель на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2. В связи с этим он закрыт для прохода, сообщает пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Посадка и высадка пассажиров на станции временно приостановлена, организовано оповещение о развитии ситуации. К работам на месте уже приступили аварийные бригады железнодорожников и городских коммунальных служб. Они откачивают из тоннеля воду, используя для этого насосы и мотопомп.

"Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства! Принимаем все необходимые меры для возобновления работы перехода", – подчеркнули в МЖД.

В связи с грозой и ливнем в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 21:00 21 июля. До вечера понедельника в столице будет идти дождь, местами ливень, гроза и град.

Из-за непогоды может задерживаться городской наземный транспорт. У некоторых маршрутов возможны изменения в расписании.

На улицах города дежурят бригады и специализированная техника Мосводостока. С раннего утра специалисты пропускают поверхностные воды через городскую водосточную сеть. При этом основной объем дождевой воды уходит самотеком.

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