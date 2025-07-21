Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Около четверти месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки, сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, в столице выпало 11 миллиметров осадков.

"В Бутово и Тушино дожди оказались сильными, там в осадкомеры попало 15 и 21 миллиметр дождя соответственно – это около четверти от июльской нормы", – уточнил синоптик.

В Подмосковье лидером по количеству выпавших за сутки осадков оказалась Коломна – 53 миллиметра, что больше трех четвертей месячной нормы (76%).

В Москве 21 июля ожидается сильный дождь, местами возможна гроза с градом. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, во время грозы его порывы могут достичь 15 метров в секунду.

В связи с непогодой в столице возможны локальные задержки наземного транспорта. Некоторые маршруты могут измениться. Дептранс Москвы призвал граждан быть внимательными и слушать объявления водителей.