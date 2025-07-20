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Новости

20 июля, 22:30

Общество

Новости регионов: в Воронеже авто плавали по улицам из-за мощного ливня

Новости регионов: в Воронеже авто плавали по улицам из-за мощного ливня

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июля

На следующей неделе в Москве может выпасть до 65% от месячной нормы осадков

Новости мира: пассажирский паром загорелся у берегов Индонезии

"Мой район. Новости": еще один образовательный комплекс появился в Куркине

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Новости регионов: торт весом 33 кг приготовили в Екатеринбурге

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Дептранс порекомендовал столичным водителям соблюдать скоростной режим в непогоду

Ролики с исполнением иностранцами русских песен набрали миллионы просмотров в соцсетях

Автомобили из-за мощного ливня в Воронеже стали плавать по улицам. Мощный дождь затопил город всего за час. Некоторые районы города стали похожи на один большой водоем.

В Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку ударило током прямо на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, ребенок взялась одной рукой за металлический забор, а второй – за информационный столб. Следователи уже проводят проверку.

На Камчатке произошло сильное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали целую серию толчков магнитудой до 7,5 баллов. Их ощущали и жители Петропавловска-Камчатского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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