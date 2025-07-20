Новости регионов: в Воронеже авто плавали по улицам из-за мощного ливня

Автомобили из-за мощного ливня в Воронеже стали плавать по улицам. Мощный дождь затопил город всего за час. Некоторые районы города стали похожи на один большой водоем.

В Санкт-Петербурге восьмилетнюю девочку ударило током прямо на остановке общественного транспорта. По предварительным данным, ребенок взялась одной рукой за металлический забор, а второй – за информационный столб. Следователи уже проводят проверку.

На Камчатке произошло сильное землетрясение. Сейсмологи зафиксировали целую серию толчков магнитудой до 7,5 баллов. Их ощущали и жители Петропавловска-Камчатского. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

