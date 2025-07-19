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19 июля, 10:45

Происшествия

Новости мира: пожар на площади 240 га вспыхнул юге Франции

Новости мира: пожар на площади 240 га вспыхнул юге Франции

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Крупный пожар площадью 240 гектаров охватил юг Франции. Недалеко от Марселя вспыхнула целая коммуна. К этой минуте пламя удалось сдержать, не дав ему перекинуться дальше. От огня отстояли порядка 150 домов. На месте работают более 600 спасателей.

Тем временем на юге Сирии вновь обострились вооруженные столкновения между друзскими формированиями и бедуинскими племенами. Перестрелки проходят на западных подступах к административному центру провинции Эс-Сувейда. По данным СМИ, новый виток начался после того, как сторонники друзского лидера Хикмета аль-Хеджри выступили против достигнутой ранее договоренности о выводе сирийских правительственных сил. Они начали насильственно вытеснять бедуинов с занимаемых ими территорий. Последние перешли в контратаку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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