Новости мира: эпицентр лесных пожаров в Турции переместился на запад от Стамбула

Эпицентр лесных пожаров в Турции сместился к западу от Стамбула. Из-за ветра огонь быстро распространяется, захватывая огромные участки. С природными пожарами борются тысячи спасателей, задействованы сотни пожарных машин. Более 50 тысяч человек эвакуированы в безопасные районы. Больше всего от возгораний пострадали Измир и Биледжик.

Тем временем 9 человек пострадали во время давки после концерта певицы Бейонсе в США. Это произошло, когда сотни людей возвращались домой. Как пишут СМИ, кто-то начал кричать и бежать в толпе, что спровоцировало давку на эскалаторе. В результате 8 человек доставили в больницу.

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