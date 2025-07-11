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11 июля, 12:30

Происшествия

Новости мира: яхта загорелась у берегов французского курорта Сен-Тропе

Новости мира: яхта загорелась у берегов французского курорта Сен-Тропе

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Яхта длиной более 40 метров загорелась у берегов французского курорта Сен-Тропе. На тушение прибыли сразу четыре пожарные машины. Яхта сдавалась в аренду за 80 тысяч евро в неделю. Помимо восьми членов экипажа на ней могли размещаться до десяти пассажиров в пяти каютах.

У берегов Крита задержаны более 500 нелегальных мигрантов. Группа состояла в основном из молодых людей из Сомали, Судана, Египта и Марокко. Они находились на борту рыболовного траулера, когда его остановила греческая береговая охрана. Беженцев пересадили на сухогруз и отправили в порт Лавриона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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