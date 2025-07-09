Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 07:23

Происшествия

Пожар площадью 15 тысяч "квадратов" на складе в Ростове-на-Дону потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Крупный пожар на складе в Ростове-на-Дону был полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Изначально площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров, но из-за высокой загрузки склада огонь быстро распространился и перешел на соседние офисы. В итоге общая площадь возгорания составила свыше 15 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации возгорания было задействовано более 130 сотрудников МЧС и 44 единицы спецтехники, в том числе два вертолета Ми-8.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее в МЧС по Свердловской области сообщили о полной ликвидации пожара на складе в Екатеринбурге, возникшего в понедельник вечером, 7 июля. К утру 9 июля специалисты завершили проливку и разборку сгоревших конструкций.

Читайте также


происшествияпожаррегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика