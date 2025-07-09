Пожар площадью 15 тысяч "квадратов" на складе в Ростове-на-Дону потушен

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Крупный пожар на складе в Ростове-на-Дону был полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ростовской области.

Изначально площадь пожара составляла 2,2 тысячи квадратных метров, но из-за высокой загрузки склада огонь быстро распространился и перешел на соседние офисы. В итоге общая площадь возгорания составила свыше 15 тысяч квадратных метров.

Для ликвидации возгорания было задействовано более 130 сотрудников МЧС и 44 единицы спецтехники, в том числе два вертолета Ми-8.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее в МЧС по Свердловской области сообщили о полной ликвидации пожара на складе в Екатеринбурге, возникшего в понедельник вечером, 7 июля. К утру 9 июля специалисты завершили проливку и разборку сгоревших конструкций.