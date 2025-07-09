Крупный пожар на складе в Екатеринбурге полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Пожар на складе в Екатеринбурге, возникший в понедельник вечером, 7 июля, полностью ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Пожарные завершили проливку и разборку сгоревших конструкций. Общая площадь возгорания составила 3 500 квадратных метров. В ведомстве добавили, что теперь дознавателям предстоит выяснить обстоятельства возникновения огня.

Ранее в МЧС сообщали, что из-за пожара в четырехэтажном здании склада частично обрушилась кровля здания. Всего для его ликвидации было задействовано свыше 70 специалистов и 30 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

Кроме того, во вторник, 8 июля, пожар возник на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону. Площадь составила свыше 15 тысяч квадратных метров. Прибывшим сотрудникам МЧС удалось ликвидировать открытое горение.