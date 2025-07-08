Склад и офисное здание загорелись в Ростове-на-Дону

Фото: телеграм-канал "Это Ростов новости"

Пожар произошел на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону. Огонь охватил 2,2 тысячи квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС РФ.

По данным ведомства, возгорание началось по адресу улица Орская, 31В. Предварительно, никто не погиб и не пострадал.

Ранее четырехэтажное здание склада загорелось на улице Монтажников в Екатеринбурге. Площадь пожара составила 3,5 тысячи квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. В результате возгорания частично обрушилась кровля здания.

До этого пожар вспыхнул в двухэтажном административном здании на северо-западе Москвы. По предварительной информации, в строении на улице Маршала Катукова загорелся утеплитель вентилируемого фасада.

При этом около 100 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно. Спустя некоторое время пожарным удалось ликвидировать возгорание.