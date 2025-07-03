Дело возбуждено по факту гибели сотрудников предприятия в Тамбовской области при пожаре

Фото: Следственный комитет РФ

СК РФ возбудил уголовное дело после гибели людей в результате пожара на одном из предприятий города Котовск в Тамбовской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.

Правоохранители зафиксировали признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

В настоящее время проводится осмотр территории завода и допрашиваются очевидцы.

О пожаре сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов утром 3 июля. По предварительным данным, к возгоранию привели нарушения технологических процессов. В результате погибли три сотрудника, еще трое пострадали.

Ранее два человека погибли в результате пожара в частном доме в Уссурийске Приморского края. Общая площадь возгорания составила 60 квадратных метров. Предварительно, пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки.