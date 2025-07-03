03 июля, 08:14Происшествия
Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пожар произошел на одном из предприятий в Котовске Тамбовской области. В результате трое сотрудников погибли, еще три человека пострадали, сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов в своем телеграм-канале.
Как проинформировал глава города Алексей Плахотников, трагедия случилась в ночь на 3 июля. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения технологических процессов.
"Пожар был оперативно локализован прибывшими на место пожарными расчетами", – подчеркнул Первышов.
По его словам, двух из трех пострадавших госпитализировали. Всем им оказывается необходимая помощь.
Ранее пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Его площадь составила 900 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на соседнюю трехтонную емкость с дизельным топливом. Никто из людей не пострадал. Спустя время пожар ликвидировали.
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