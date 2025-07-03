Три человека погибли при пожаре на предприятии в Тамбовской области

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел на одном из предприятий в Котовске Тамбовской области. В результате трое сотрудников погибли, еще три человека пострадали, сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

Как проинформировал глава города Алексей Плахотников, трагедия случилась в ночь на 3 июля. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения технологических процессов.

"Пожар был оперативно локализован прибывшими на место пожарными расчетами", – подчеркнул Первышов.

По его словам, двух из трех пострадавших госпитализировали. Всем им оказывается необходимая помощь.

Ранее пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Его площадь составила 900 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось не допустить распространение огня на соседнюю трехтонную емкость с дизельным топливом. Никто из людей не пострадал. Спустя время пожар ликвидировали.

