Склад со строительными материалами загорелся в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Склад со строительными материалами на 1,5 тысячи квадратных метров загорелся в деревне Шелепино Московской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Прибывшим сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. В ликвидации возгорания задействовано 57 человек и 21 единица спецтехники.

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее пожар из-за взрыва газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек. Еще семь человек пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация.