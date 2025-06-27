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27 июня, 05:54

Происшествия

Склад со строительными материалами загорелся в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Склад со строительными материалами на 1,5 тысячи квадратных метров загорелся в деревне Шелепино Московской области, сообщает пресс-служба МЧС России.

Прибывшим сотрудникам МЧС удалось локализовать огонь. В ликвидации возгорания задействовано 57 человек и 21 единица спецтехники.

Информация о произошедшем уточняется.

Ранее пожар из-за взрыва газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек. Еще семь человек пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация.

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