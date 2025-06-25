Агентство "Москва": 2 автомобиля загорелись на парковке в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Два автомобиля загорелись на парковке на Волжском бульваре, дом 3 в Москве ночью в среду, 25 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информированный источник.

По предварительной информации, в результате возгорания пострадал еще один автомобиль. Также отмечается, что одна из сгоревших машин принадлежит службе каршеринга.

Ранее один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме на улице Батюнинская. Прибывшим спасателям удалось эвакуировать из соседней квартиры двух человек.

В результате падения БПЛА на стадионе "Форте Арена" в Таганроге загорелась кровля здания. Пожар охватил площадь 30 квадратных метров, из-за огня была разрушена стена.