"Известия": человек погиб в результате пожара на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек погиб при пожаре в пятиэтажном жилом доме на Батюнинской улице ночью в среду, 25 июня. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на информированный источник.

Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали из соседней квартиры двух человек. В горящей двухкомнатной квартире в ходе ликвидации возгорания было обнаружено тело погибшего.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее пожар произошел в квартире дома на Весенней улице. Возгорание началось на балконе на 16-м этаже здания.

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на улице Народного Ополчения в Красногорске ночью вторника, 24 июня. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пожар возник из-за попадания украинского беспилотника в дом.