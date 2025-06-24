Два человека пострадали при пожаре в подмосковном Красногорске

Фото: телеграм-канал "Воробьёв LIVE"

Два человека пострадали при пожаре в жилом доме на улице Народного Ополчения в Красногорске ночью вторника, 24 июня. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что пожар возник из-за попадания украинского беспилотника в дом. В результате 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Также была госпитализирована находящаяся на 29-й неделе беременности женщина из-за острой реакции на стресс.

Воробьев добавил, что на месте происшествия работает глава муниципалитета, чтобы оказать оперативную помощь местным жителям.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали два вражеских дрона, летевших на Москву, в ночь на вторник, 24 июня. Сергей Собянин подчеркивал, что на месте падения обломков работали оперативные службы.

Ранее возгорание началось на промышленном предприятии в Каменском районе Ростовской области после атаки вражеских беспилотников. По данным МЧС, никто из сотрудников предприятия не пострадал.