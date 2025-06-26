Взрыв газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек

В городе Ивдель Свердловской области произошел взрыв газового баллона в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека – мужчина и женщина, их тела были обнаружены под обломками спасателями.

Еще семь человек пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация. После взрыва в здании вспыхнул пожар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

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