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Новости

26 июня, 11:30

Происшествия

Взрыв газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек

Взрыв газового баллона в Свердловской области унес жизни двух человек

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В городе Ивдель Свердловской области произошел взрыв газового баллона в жилом доме. В результате происшествия погибли два человека – мужчина и женщина, их тела были обнаружены под обломками спасателями.

Еще семь человек пострадали, четверым из них потребовалась госпитализация. После взрыва в здании вспыхнул пожар. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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