Ветврач Писковой: льва, напавшего на владельца "Тайгана", усыплять не будут

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка "Тайган" Олега Зубкова, не будут усыплять. Об этом РИА Новости рассказал ветврач учреждения Василий Писковой.

Эксперт объяснил, что в данной процедуре нет необходимости, так как причиной случившегося стал человеческий фактор. По его словам, за несколько минут до нападения лев услышал резкий звук, который напугал его. Именно поэтому, пытаясь защитить себя, хищник напал на Зубкова.

"Даже кошка может от испуга исцарапать, искусать, а тут молодой лев", – подчеркнул Писковой.

Он также отметил, что животное, напавшее на директора сафари-парка, никогда не проявляло агрессию.

"Если бы лев хотел загрызть, ему бы хватило нескольких секунд, но он причинил ранения и убежал", – резюмировал ветврач.

Лев напал на Зубкова в воскресенье, 22 июня. Инцидент произошел во время кормления. После нападения директор парка смог самостоятельно выбраться из закрытой клетки, а затем потерял сознание.

Состояние Зубкова оценивалось как тяжелое, так как хищник разорвал ему трахею. Кроме того, у пострадавшего были серьезно повреждены мышцы шеи и оторвана большая грудная мышца слева.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда. По версии СК, нападение хищников на Зубкова стало возможным в результате грубого нарушения сотрудниками правил техники безопасности при содержании опасных животных.

Представитель зоопарка Татьяна Алексагина заявляла, что вместе с Зубковым кормила львов перед трагедией. Когда они собирались покинуть территорию саванны, директор зоопарка начал закрывать дверь, резкий звук которой побудил одного из хищников побежать к источнику шума.