ТАСС: на директора парка "Тайган" напали львы, растерзавшие сотрудницу в 2024 году

Фото: телеграм-канал "Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ"

Львы, напавшие на директора крымского парка "Тайган" Олега Зубкова, – это те же животные, которые растерзали сотрудницу учреждения в прошлом году, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Известно, что Зубков привез львов из Мариуполя. В октябре 2024 года, когда у животных убирались в клетке, они напали на Леокадию Перевалову, которая работала в парке 17 лет. Зубков тогда заявил, что львов усыплять не планируют, однако на территории парка будет установлен памятник Переваловой. В феврале 2025 года дело по факту гибели сотрудницы было прекращено.

По данным правоохранителей, льва от пострадавшего Зубкова отогнала сотрудница Татьяна Алексагина. Она отпугнула льва пластиковым веником и ведром, после чего вытащила мужчину из клетки.

В свою очередь, в RT сообщили, что парк продолжает принимать посетителей.

"Мы работаем, приходите. Все нормально. Билеты есть – и в большом количестве, можете и соседей своих привести", – заявил один из сотрудников парка.

На вопрос, есть ли в сафари-парке посетители, представитель ответил, что "все есть".

22 июня стало известно, что лев напал на Зубкова во время кормления. Пострадавший смог выбраться из закрытой клетки и потерял сознание. В Минздраве рассказали, что у мужчины серьезно повреждены мышцы шеи, оторвалась большая грудная мышца слева. За жизнь Зубкова боролись три часа, сейчас он находится на искусственной вентиляции легких.