Возбуждено дело по факту нападения львов на директора парка "Тайган"

Фото: телеграм-канал "Следком Крыма и Севастополя"

Уголовное дело возбуждено по статье 143 УК РФ ("Нарушение требований охраны труда") после нападения львов на директора зоопарка "Тайган" Олега Зубкова, сообщает Следственный комитет по Республике Крым и Севастополю в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, нападение хищников на Зубкова стало возможным в результате грубого нарушения сотрудниками правил техники безопасности при содержании опасных животных.

"В результате происшествия потерпевший получил раны в виде укусов в области шеи и головы, которые квалифицированы следствием как тяжкий вред здоровью", – подчеркнуло ведомство.

Следователи осмотрели место трагедии, опросили сотрудников парка, изъяли предметы и вещи для исследования и приобщения к уголовному делу в качестве доказательств.

В дальнейшем ведомство определит круг свидетелей и проведет несколько экспертиз, а также изучит документацию, касающуюся соблюдения правил безопасности.

"Ход расследования уголовного дела поставлен руководством Главного следственного управления на личный контроль", – говорится в сообщении.

Тем временем представитель зоопарка Татьяна Алексагина подтвердила, что она вместе с Зубковым кормила львов перед трагедией. Когда они уже собирались покинуть территорию саванны, директор зоопарка начал закрывать дверь, резкий звук которой побудил одного из хищников побежать к источнику шума.

По словам Алексагиной, животное не нападало на мужчину, а бежало ему навстречу. Директор "Тайгана", оказавшийся на пути льва, удержал животное за клыки. Когда лев убежал, мужчине сразу вызвали скорую помощь.

Санавиация доставила его в ГБУЗ РК "Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко" в Симферополе, где Зубкова прооперировали. В настоящий момент он находится в сознании.

Она также отметила, что врачи сделали Зубкову компьютерную томографию. В дальнейшем они планируют провести магнитно-резонансную томографию, чтобы быть уверенными, что с директором парка все хорошо. При необходимости санавиция будет готова транспортировать пострадавшего в Москву на лечение.

В свою очередь, художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист России Аскольд Запашный выразил надежду, что организм директора парка оправится после травм. Об этом сообщает News.ru.

"Зубков – сильный человек, он справится. Вчера (22 июня 2025 года. – Прим. ред.) была пугающая информация, что он находится в критическом состоянии. Сегодня (23 июня 2025 года. – Прим. ред.) его врачи стабилизировали, только они смогут сказать, как много времени уйдет на восстановление", – заявил артист.

Он отметил, что во время нападения в кровь директора "Тайгана" могла попасть инфекция, которая находилась на грязных клыках и когтях льва. Запашный отметил, что в настоящий момент не может общаться с Зубковым, однако готов оказать ему моральную и материальную поддержку.

Как уточнил гендиректор Большого московского цирка Эдгард Запашный, подтверждения тому, что на Зубкова напала та же группа хищников, что и на сотрудницу "Тайгана" Леокадию Перевалову в прошлом году, отсутствуют. Зоопарк также не подтвердил данную информацию, передает крымская редакция aif.ru.

Кроме того, артист заявил, что рассуждения о возможном усыплении львов не имеют оснований. Запашный подчеркнул, что этого не допустил бы ни один профессионал.

"При любом нападении профессиональные люди, дрессировщики, всегда берут вину на себя. И всегда винят самих себя, что недооценили ситуацию, неправильно себя вели, не смогли обезопасить себя", – добавил он.

Вместе с тем артист пожелал Зубкову выздоровления и высказал слова поддержки его семье. Он подчеркнул, что сейчас самое важное – это забота о директоре парка, а не разговоры о будущем хищников.

О нападении льва на директора парка "Тайган" стало известно 22 июня. Животное от Зубкова отогнала Алексагина, которая отпугнула хищника пластиковым веником и ведром и вытащила мужчину из клетки.

По данным Минздрава, у Зубкова были серьезно повреждены мышцы шеи, оторвалась большая грудная мышца слева.

Инцидент с сотрудницей зоопарка Переваловой произошел в октябре прошлого года. Хищники напали на женщину, когда та убиралась в клетке.

Зубков тогда заявил, что львов усыплять не планируют, однако на территории парка будет установлен памятник Переваловой. В феврале 2025 года дело по факту гибели сотрудницы было прекращено.