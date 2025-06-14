Около 80 тыс человек вышли на протест против Трампа в Филадельфии

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Около 80 тысяч человек приняли участие в акции протеста против политики президента США Дональда Трампа в Филадельфии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Демонстрация является частью акции No Kings, проходящей по всей территории США. В акции ожидается участие более 200 групп гражданских активистов. Мероприятия проходят в день запланированного военного парада в Вашингтоне и дня рождения американского лидера.

"Мы никогда не будем вашими подданными. Народ суверенен, и мы все равны перед законом", – заявил на митинге конгрессмен-демократ Джейми Раскин.

Акция в Филадельфии прошла мирно, по плану организаторов она должна стать самой многочисленной в стране.

При этом, по данным агентства, в Нью-Йорке на протест вышли около 500 демонстрантов. Протестующие собрались в центре Манхеттена на Пятой авеню, что привело к перекрытию дорог и заторам в некоторых районах.

Протесты против политики Трампа начались после беспорядков в Лос-Анджелесе из-за массового задержания нелегальных мигрантов. Трамп выслал на борьбу с протестами 2 тысячи нацгвардейцев.

Кроме того, президент США заявил, что если бы в Лос-Анджелес не были направлены сотрудники нацгвардии, то американский город был бы полностью уничтожен. Он указал, что происходящее там не имеет ничего общего с мирными демонстрациями.

Трамп также предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются. Американский лидер намерен узнать через генерального прокурора США Пэма Бонди и министерство юстиции, "кто финансирует все это оборудование".