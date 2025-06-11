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Политика

В США планируют ввести тюремное наказание за сожжение американского флага

Фото: 123RF/tupungato

Из-за протестов и беспорядков в Калифорнии правительство Соединенных Штатов рассматривает возможность о введении тюремного наказания сроком на один год за сожжение американского флага. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с военными и ветеранами в штате Северная Каролина.

"Люди, которые сжигают американский флаг, должны сесть в тюрьму на один год. Мы попытаемся это сделать. Мы работаем с некоторыми сенаторами", – подчеркнул Трамп.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 7 июня из-за массового задержания нелегальных мигрантов. Тогда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал федеральные власти, заявив, что штат может приостановить уплату федеральных налогов, если произойдет масштабное сокращение финансирования.

Трамп выслал на борьбу с протестами 2 тысячи нацгвардейцев, которые приступили к работе утром 8 июня. После этого Ньюсом потребовал от американского лидера отменить эту меру и вернуть военнослужащих под его командование.

Также на фоне протестов предприниматели начали жаловаться на массовые грабежи магазинов. Сотрудники полиции рекомендовали местным жителям не выходить из дома без необходимости.

Протесты из-за миграционной политики Трампа охватили еще пять штатов США

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