Axios: Трамп может воспользоваться законом 1807 года, чтобы подавить протесты

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп может воспользоваться законом 1807 года для подавления протестов, которые произошли из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Axios.

The Insurrection Act позволяет президенту использовать вооруженные силы внутри страны при исключительных обстоятельствах, в числе которых антиправительственные выступления, восстания и мятежи. Однако это положение ограничивает закон Posse Comitatus Act, который был принят в 1878 году. В соответствии с ним войска не имеют права действовать без санкции конгресса.

Как отметило издание, Трамп ранее называл участников протестов мятежниками. Такие слова могут указывать на желание президента использовать закон 1807 года.

При этом лидер США уже нарушил многолетнюю практику, направив без согласования с властями Калифорнии Национальную гвардию для подавления протестов в Лос-Анджелесе, подчеркивается в публикации.

Последний раз американский лидер задействовал гвардию штата без разрешения губернатора в 1965 году. Тогда 36-й президент США Линдон Джонсон отправил войска для обеспечения безопасности демонстрантов, выступавших за гражданские права в Сельме, штат Алабама.

Также в 2020 году, когда в США происходили погромы, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда и проходившие под лозунгом Black Lives Matter, помощники Белого дома разработали проект прокламации о привлечении тысяч военнослужащих, уточнило СМИ.

Однако Марк Милли и Марк Эспер, которые тогда находились на должностях председателя Объединенного комитета начальников штабов и министра обороны, смогли убедить Трампа отказаться от этого шага.

Протесты в Лос-Анджелесе начались 7 июня из-за массового задержания нелегальных мигрантов. Тогда губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал федеральные власти, заявив, что штат может приостановить уплату федеральных налогов, если произойдет масштабное сокращение финансирования.

Трамп решил выслать на борьбу с протестами 2 тысячи нацгвардейцев, которые приступили к работе утром 8 июня. После этого Ньюсом потребовал от американского лидера отменить эту меру и вернуть военнослужащих под его командование.

Глава Калифорнии выразил мнение, что у властей не было проблем, пока Трамп не вмешался в дело. В свою очередь, глава США потребовал принять все меры для завершения протестов.

Также Трамп заявил, что если бы в Лос-Анджелес не были направлены сотрудники Нацгвардии, то американский город был бы полностью уничтожен. Он указал, что происходящее там не имеет ничего общего с мирными демонстрациями, и назвал действия Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карена Басса некомпетентными.