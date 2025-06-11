Власти Лос-Анджелеса ввели комендантский час в центре города

Фото: AP Photo/Eric Thayer

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс ввела комендантский час в некоторых районах центра города. Об этом пишет RT со ссылкой на заявление Басс в соцсети X.

Как подчеркнула мэр, данная мера направлена на предотвращение негативных действий некоторых участников протестов, пользующихся "хаотичной эскалацией" президента США Дональда Трампа.

В связи с этим Басс призвала жителей избегать центра города и предупредила, что нарушителей будут задерживать и привлекать к ответственности.

Комендантский час действует с 20:00 до 06:00 по местному времени (с 06:00 до 16:00 по московскому).

Протестующие в Лос-Анджелесе после наступления комендантского часа отошли от городской ратуши, где ранее собирались на очередную акцию. Об этом сообщили в РИА Новости.

По данным агентства, протестующих насчитывалось не меньше нескольких тысяч. Однако через десять минут полиция, в том числе и конная, окружила площадь. Слезоточивый газ для разгона не применялся, были слышны звуки выстрелов.

В свою очередь, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что местная нацгвардия разместится по всему штату, сообщает МК со ссылкой на страницу губернатора в X.

"Для обеспечения мира и порядка", – подчеркнул Эбботт, напомнив, что мирные протесты законны. Однако нанесение вреда жителям штата либо ущерба собственности повлечет за собой задержания.

При этом сам Трамп предположил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются. Об этом политик сказал военным и ветеранам на военной базе Форт-Брэгг в штате Северная Каролина, трансляцию вел Белый дом. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам американского лидера, массовые беспорядки в Калифорнии – это "полномасштабное нападение на мир", общественный порядок и национальный суверенитет США. Оно осуществляется "мятежниками, несущими иностранные флаги", с целью продолжения вторжения на американскую территорию.

Президент подчеркнул, что нельзя позволить этому случиться. Он намерен узнать через генерального прокурора США Пэма Бонди и министерство юстиции, "кто финансирует все это оборудование".

Протесты в Лос-Анджелесе начались из-за массового задержания нелегальных мигрантов. Тогда же губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом раскритиковал федеральные власти.

Трамп выслал на борьбу с протестами 2 тысячи нацгвардейцев. После этого Ньюсом потребовал от американского лидера отменить эту меру и вернуть военнослужащих под его командование.

Президент США заявил, что если бы в Лос-Анджелес не были направлены сотрудники нацгвардии, то американский город был бы полностью уничтожен. Он указал, что происходящее там не имеет ничего общего с мирными демонстрациями.

Также на фоне протестов предприниматели начали жаловаться на массовые грабежи магазинов. Сотрудники полиции рекомендовали местным жителям не выходить из дома без необходимости.