ФСБ задержала планирующего теракт в Краснодарском крае россиянина

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Краснодарском крае сотрудники ФСБ задержали 22-летнего гражданина России, который планировал совершить теракт в многолюдном месте. Он действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

По данным ведомства, злоумышленник, выполняя очередное указание куратора, собирался забрать из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ) общей массой 2,5 килограмма и взорвать его в административном здании одного из объектов энергетики региона.

Более того, правоохранители выяснили, что ранее задержанный фотографировал военные объекты и собирал информацию о перемещениях кораблей Черноморского флота для украинских спецслужб.

В рамках допроса россиянин признался, что был завербован СБУ в феврале 2025 года через мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В его обязанности входил сбор разведывательной информации на территории РФ.

На него завели дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 ("Приготовление к теракту") и части 1 статьи 30, части 3 статьи 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.

При этом мужчина признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием, добавили в ведомстве.

На фоне происшествия в ФСБ обратили внимание на активизацию украинских спецслужб в мессенджерах Telegram и WhatsApp для вовлечения граждан в диверсионно-разведывательную деятельность.

Задержанный должен был заложить бомбу на объекте энергетики в Новороссийске, подорвать ее должны были дистанционно. По его словам, в марте текущего года куратор отправил ему фотографии и координаты схрона с взрывчаткой. Однако его задержали сотрудники ФСБ по пути к месту хранения.

Еще один злоумышленник, передававший информацию украинским спецслужбам, был задержан накануне, 9 июня, в ЛНР. Житель Старобельского района, оказавшийся гражданином Украины, собирал информацию о местах дислокации сотрудников МЧС и подразделений российской армии, желая помочь формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Против него возбуждено дело по статье "Шпионаж".