ФСБ предотвратила диверсию на московском оборонном заводе

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ФСБ России предотвратила диверсии на предприятии оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Московском регионе, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В ходе операции были задержаны двое россиян 1987 и 1999 годов рождения. Во время допроса оба признались, что действовали по заданию террористической организации из Украины, а их конечной целью было вывести завод из строя.

Правоохранители выяснили, что задержанные, действуя независимо друг от друга, сами вышли на связь с представителями украинской организации через мессенджер Telegram. По их заданию они устроились на работу на московский завод ОПК, после чего провели разведку и сфотографировали ключевые объекты, а затем передали снимки своим кураторам.

Для осуществления диверсии злоумышленники изъяли из тайников необходимые детали и собрали самодельные взрывные устройства (СВУ), замаскированные под портативные зарядные устройства. Их задержание произошло, когда они переносили СВУ на территорию предприятия.

"Два самодельных взрывных устройства, замаскированных под пауэрбанки, которые я должен был поставить на две установки, что я сделать не смог. Я лишь доставил их, после чего меня задержали", – заявил один из задержанных.

В ФСБ добавили, что в отношении обоих возбуждены уголовные дела по статьям "Покушение на диверсию" и "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". В качестве меры пресечения им было избрано заключение под стражу.

Ранее в ЛНР был задержан мужчина за передачу данных о российской армии спецслужбам Украины. По версии ФСБ, житель Сватовского района помогал СБУ, сообщая о расположении подразделений ВС РФ. Возбуждено уголовное дело о шпионаже, он признал вину. Ведется расследование.