Передававший Украине данные о российской армии мужчина задержан в ЛНР

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Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали мужчину по подозрению в передаче данных о российской армии спецслужбам Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет РИА Новости.

Им оказался житель прифронтового Сватовского района. Правоохранители выяснили, что он, движимый желанием помочь Вооруженным силам Украины (ВСУ), предоставлял Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о расположении подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.

В результате в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о шпионаже. При этом он сам не отрицает своей вины, уточнили в УФСБ. В данный момент проводится расследование.

Ранее в Крыму были задержаны две женщины. Одна из них – жительница Нижнегорского района – собирала информацию о военной инфраструктуре, включая склад с горюче-смазочными материалами, для украинских спецслужб.

Вторая, из Севастополя, через мессенджер Telegram сообщала данные о военнослужащем Черноморского флота. Возбуждены уголовные дела о госизмене в форме шпионажа. Злоумышленницы уже дали признательные показания. Сейчас они находятся в СИЗО.