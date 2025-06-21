Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 19:58

Происшествия

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Каширском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько машин столкнулись друг с другом на Каширском шоссе в районе дома 132. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено. Именно поэтому водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее семь автомобилей оказались повреждены в результате аварии в Химках. По данным подмосковного МВД России, 48-летнему водителю стало плохо за рулем. Из-за этого он не справился с управлением и столкнулся с припаркованными машинами. При этом в результате аварии никто не пострадал.

Водитель грузовика не рассчитал высоту машины и попал в ДТП в тоннеле на Киевском шоссе

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика