ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на Каширском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько машин столкнулись друг с другом на Каширском шоссе в районе дома 132. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте задействованы оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших выясняются.

В департаменте предупредили, что движение в районе места происшествия затруднено. Именно поэтому водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее семь автомобилей оказались повреждены в результате аварии в Химках. По данным подмосковного МВД России, 48-летнему водителю стало плохо за рулем. Из-за этого он не справился с управлением и столкнулся с припаркованными машинами. При этом в результате аварии никто не пострадал.

