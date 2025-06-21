Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 июня, 09:30

Происшествия

Новости мира: разрушительный ураган "Эрик" накрыл юг Мексики

Новости мира: разрушительный ураган "Эрик" накрыл юг Мексики

Армия обороны Израиля заявила о ликвидации одного из военно-политических лидеров Ирана

"Московский патруль": таможенники нашли кактусы в игрушке Labubu из Таиланда

"Московский патруль": полиция провела проверку по факту обмана мужчины в автосервисе

"Московский патруль": в Москве задержан подозреваемый в краже портмоне с деньгами

"Московский патруль": суд арестовал организатора убийства бизнесмена в Подмосковье

Новости регионов: пожары охватили почти 3 миллиона гектаров весной

Иран привел в действие систему ПВО в Бушере

Директору и совладельцу ФК "Торпедо" предъявили обвинение в подкупе судьи

Легковушка и грузовик коммунальных служб столкнулись на Киевском шоссе

Два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли из-за урагана "Эрик" на юге Мексики. Более 123 тысяч человек остались без электроснабжения. Стихия вызвала сильнейшие ливни, подтопления, оползни и серьезные разрушения. Особенно пострадал портовый город Салина-Крус. Там затопило улицы и автомобили. "Эрик" – первый в истории ураган выше 3-й категории. Шторм достиг суши с максимальной скоростью ветра 200 километров в час.

Тем временем на Сицилии снова проснулся вулкан Этна. Он выбросил пепел на высоту около 6 километров. Также были зафиксированы потоки лавы, стекавшие по склонам в сторону долины. Облако пепла движется на северо-восток, однако об опасности для жителей и туристов речи пока не идет. В то же время для авиации объявлен наивысший – красный уровень тревоги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика