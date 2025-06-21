Новости мира: разрушительный ураган "Эрик" накрыл юг Мексики

Два человека, в том числе двухлетний ребенок, погибли из-за урагана "Эрик" на юге Мексики. Более 123 тысяч человек остались без электроснабжения. Стихия вызвала сильнейшие ливни, подтопления, оползни и серьезные разрушения. Особенно пострадал портовый город Салина-Крус. Там затопило улицы и автомобили. "Эрик" – первый в истории ураган выше 3-й категории. Шторм достиг суши с максимальной скоростью ветра 200 километров в час.

Тем временем на Сицилии снова проснулся вулкан Этна. Он выбросил пепел на высоту около 6 километров. Также были зафиксированы потоки лавы, стекавшие по склонам в сторону долины. Облако пепла движется на северо-восток, однако об опасности для жителей и туристов речи пока не идет. В то же время для авиации объявлен наивысший – красный уровень тревоги.

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