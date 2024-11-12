Полиция задержала в Москве 18 человек за аферы с автокредитами

Фото: depositphotos/blinow61

Сотрудники полиции задержали в Москве 18 человек, которых подозревают в совершении мошеннических действий с автокредитованием. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что в период с 2021 по 2022 год аферисты обращались в банки для получения автокредитов, предоставляя при этом фиктивные документы о трудовой деятельности и размере заработка. После того как им выдавали средства, злоумышленники покупали дорогие машины, но не выплачивали кредит. Автомобили подозреваемые перепродавали в другие регионы России и страны ближнего зарубежья.

"Задокументировано более 20 преступлений, в результате которых 11 банкам причинен ущерб на сумму свыше 100 миллионов рублей", – уточнила официальный представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества. Всем задержанным избраны меры пресечения, а еще двое фигурантов объявлены в федеральный розыск.

В России участились попытки обмана автовладельцев, сдавших свои машины в ремонт. В Союзе автосервисов сообщили, что злоумышленники пользуются тем, что некоторые граждане испытывают тревожность из-за удорожания ремонта машин и проблем с поставками деталей.

Мошенники обманом узнают номера телефонов клиентов автосервисов и убеждают их внести доплату на непредвиденные расходы.

Как рассказал член Союза автосервисов России Илья Плисов, такое мошенничество является новым и связано с возросшей популярностью онлайн-платежей. По его словам, из-за того, что отправить деньги можно в пару кликов, клиенты потеряли бдительность.

