АТОР: сдачи билетов на Бали из-за извержения вулкана в Индонезии не фиксируется

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Извержение вулкана в Индонезии не окажет влияния на турпоток россиян на остров Бали. Об этом Москве 24 рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян.

Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки произошло на острове Флорес 17 июня. Облако пепла достигло высоты в 11 584 метров над уровнем моря. Местные власти попросили жителей сохранять спокойствие, а также носить маски и респираторы.

Мурадян отметил, что в Индонезии российские туристы в качестве места для отдыха выбирают остров Бали. По его словам, последствия извержения вулкана не коснутся популярного курорта.





Артур Мурадян вице-президент АТОР по вопросам международного туризма На Бали направляется 95% от общего турпотока в Индонезию. Если бы там случилось извержение, это стало бы проблемой. Но сейчас там спокойно, поэтому речи о массовой или даже единичной сдаче билетов не идет.

По словам эксперта, российские авиакомпании пока не корректировали расписание рейсов на Бали на фоне сложившейся обстановки.

"Для тех, кто все же боится отдыхать вблизи вулканов, существует альтернатива. Например, туры во Вьетнам, Таиланд и на Мальдивы входят в ту же ценовую категорию, что и Индонезия", – заключил Мурадян.

Ранее в Индонезии произошло извержение вулкана Раунг, который находится на восточной части острова Ява. Тогда он выбросил пепел на высоту более четырех километров.

