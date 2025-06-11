Mash: около 10 туристов из России вышли покалеченными из больницы Sanglah на Бали

Фото: телеграм-канал Mash

За последний год около 10 россиян пострадали во время лечения в центральном государственном госпитале Sanglah на Бали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Причинами названы антисанитария в медучреждении, нехватка оборудования, низкая квалификация врачей и наценка на услуги госпиталя в размере 200%. Сами пострадавшие рассказали, как во время лечения они умоляли медиков назначить им сдачу необходимых анализов и сделать УЗИ. При этом, по словам россиян, не всегда им удавалось найти медсестер, а врачи – и вовсе абитуриенты без опыта работы.

Журналисты предположили, что россияне сталкиваются с таким обслуживанием в госпитале из-за нового закона правительства Бали, согласно которому врачи могут завышать стоимость лечения приезжающим в страну туристам. В связи с этим лечение перелома может стоить путешественникам 12 тысяч долларов, а операция – 40–50 тысяч долларов.

Несмотря на такую стоимость, туристы фиксируют после процедур ухудшение самочувствия. Именно поэтому им приходиться долечиваться уже в России. Например, 16-летний Ярослав был доставлен в тяжелом состоянии в Sanglah после того, как попал в ДТП на байке. Однако ему не стали делать КТ и УЗИ. Более того, ему никто не оказывал помощь на протяжении 6 часов.

В результате молодому человеку сделали операцию за 50 тысяч долларов, но после этого ему стало хуже. Тогда к ситуации подключились российские МИД и посольство, которые посодействовали тому, чтобы пострадавшего доставили в Россию. На родине подростка вновь прооперировали. При этом во время хирургического вмешательства российские врачи обнаружили в теле мальчика медицинские материалы.

Другой россиянин упал с 25-метровой высоты. В результате он пробил себе легкое и сломал позвоночник. Мужчина был госпитализирован. В Sanglah на протяжении 3 недель ему давали вместо обезболивающего снотворное. Через некоторое время врачи прооперировали пострадавшему лишь легкое. Так как местные медики не трогали позвоночник, то по приезде в Россию у туриста возникли осложнения, которые привели к инвалидности.

Помимо этого, врачи Sanglah вырезали пациенту Александру вместе с аппендицитом метр кишечника. По этой причине мужчина в критическом состоянии был доставлен в российскую больницу. Еще одна россиянка Анастасия после сделанной в госпитале операции чуть не лишилась ноги. Переделывать работу местных медиков пришлось уже специалистам в России.

Ранее 66-летний турист Вячеслав Слепнев не смог покинуть больницу в Египте из-за долгов в размере 2 миллионов рублей. Мужчина с женой Галиной Кирсановой и 30-летним сыном-инвалидом прилетел туда в апреле. Спустя время у него начались проблемы со здоровьем, поэтому его отправили в госпиталь.

У Слепнева выявили воспалительный процесс в печени и отказ почек. Врачи рекомендовали транспортировать мужчину санавиацией. После госпиталь выставил счет на 26 тысяч долларов США (больше 2 миллионов рублей. – Прим. ред.), из которых семья смогла покрыть лишь 6 тысяч.

