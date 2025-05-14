Российский турист не может покинуть больницу Египта из-за долгов в 2 млн руб

Фото: eha.gov.eg

Долги в 2 миллиона рублей не позволяют 66-летнему туристу из России Вячеславу Слепневу покинуть больницу в Египте, сообщает портал 78.ru.

Мужчина с женой Галиной Кирсановой и 30-летним сыном-инвалидом прилетел в Египет 9 апреля. Через сутки после прилета у него начались проблемы со здоровьем.

Как рассказала его супруга, на курорте у Слепнева поднялась температура, через несколько дней мужчину отправили в госпиталь. В первом медучреждении, по словам женщины, мужу стало только хуже. К 17 апреля его перевели в Международный госпиталь Шарм-эш-Шейха, где супруга отметила плохие условия содержания пациента.

Согласно документам из госпиталя, у Слепнева диагностированы воспалительный процесс в печени и отказывают почки. Врачи рекомендуют транспортировать мужчину самолетом санавиации.

Однако, отмечает женщина, в госпитале долгое время не могли оформить разрешение на вывоз Fit to Fly. Кроме того, перевозка судном санавиации стоит более 12 миллионов рублей, а страховой полис покрывает около 10% от общей суммы. При этом на общие медрасходы у семьи осталось примерно 80 тысяч рублей.

По данным портала, ситуация улучшилась благодаря вмешательству Центра медицины катастроф и консульства РФ в Каире.

"Ему разрешат лететь обычным рейсом с медицинским оборудованием и персоналом, если он этот рейс выдержит. <…> Это гораздо дешевле, часть затрат возьмет на себя Минздрав", – рассказала женщина.

Тем не менее на 1 мая госпиталь уже выставил счет на 26 тысяч долларов США (больше 2 миллионов рублей. – Прим. ред.), из которых семья смогла покрыть лишь 6 тысяч.

Юрист Наталья Быстрова пояснила, что стандартная страховка при поездке – это 30–35 тысяч долларов максимальных выплат и только в "экстренных случаях".

"Люди, которые имеют хронические заболевания, инвалидность, – им еще сложнее, потому что компании неохотно идут и такие страховки стоят заведомо дорого, но покупая и заведомо предупреждая компанию о рисках из-за состояния, мы гарантируем, что в случае, если человеку потребуется помощь, он получит ее в полном объеме", – заключила Быстрова.

Ранее 29-летний российский турист из Москвы спрыгнул с пирса, что привело к клинической смерти. В настоящее время он находится в коме. Представители генконсульства РФ в Анталье подтвердили, что им известно о ситуации. Дипломаты поддерживают контакты с матерью пострадавшего.

При этом отель и турфирма отказали в помощи, а страховая компания не стала компенсировать расходы.