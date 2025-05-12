Генконсульство в Анталье знает о пережившем клиническую смерть российском туристе

Фото: телеграм-канал SHOT

Представители генконсульства РФ в Анталье подтвердили, что им известно о ситуации с российским туристом, перенесшим клиническую смерть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным издания, в настоящее время дипломаты поддерживают контакты с матерью пострадавшего.

"Сотрудник генконсульства планирует в ближайшее время посетить россиянина в больнице и провести беседу с руководством больницы относительно дальнейшего лечения и возможности медицинской эвакуации на родину", – говорится в сообщении.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация о том, что 29-летний российский турист из Москвы Никита Чистокистов спрыгнул с пирса пятизвездочного отеля, что привело к клинической смерти. Уточняется, что в настоящее время он находится в коме.

По данным СМИ, врачи планируют провести пострадавшему вторую операцию. Ее стоимость может составить 20 тысяч долларов. При этом отель и турфирма отказали в помощи, а страховая компания не стала компенсировать расходы.

Ранее сообщалось, что в тайской больнице скончался тюменец Григорий Шаров. Во время отдыха за границей он перенес инсульт и был госпитализирован в реанимацию. Его готовили к эвакуации на родину.

Сейчас правительство региона совместно со страховой компанией решает вопрос по доставке тела в Тюмень.