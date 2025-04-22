22 апреля, 19:10Происшествия
В тайской больнице умер россиянин, готовившийся к эвакуации на родину
Фото: depositphotos/belchonock
Тюменец Григорий Шаров скончался в клинике Бангкока, куда был перевезен из реанимации больницы в Паттайе для подготовки к транспортировке в Россию. Об этом заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Тюменской области Роман Чуйко.
"Сейчас правительство региона совместно со страховой компанией решает вопрос по доставке тела в Тюмень", – рассказал он в беседе с РИА Новости.
Ветеран полиции Шаров, находясь на отдыхе в Таиланде, перенес инсульт и был госпитализирован в реанимацию. Его семья обратилась за помощью в исполком Общероссийского народного фронта в Тюменской области с просьбой вернуть мужчину на родину.
В результате совместных усилий областных властей и представительства министерства иностранных дел в Екатеринбурге удалось договориться со страховой компанией об открытии страхового покрытия для решения этой проблемы.
В воскресенье, 20 апреля, информационный центр правительства региона сообщил, что Шарова перевели в больницу в Бангкоке для проведения диагностики, лечения и подготовки к эвакуации в Россию.
Ранее россиянин умер в Таиланде после трехдневного употребления алкоголя. Возлюбленная мужчины поделилась, что он не ездил на море и экскурсии, большую часть времени проводя в комнате.
Когда ему стало плохо, обращаться за медицинской помощью турист не стал. Он сказал, что медики в Таиланде "разводят на деньги".