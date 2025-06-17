В Индонезии началось извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки

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Извержение вулкана Левотоби Лаки-лаки началось на острове Флорес, который расположен в Индонезии. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф азиатской страны.

Вулкан выбросил облако пепла высотой 11 584 метров над уровнем моря. Индонезийские власти попросили местных жителей сохранять спокойствие и соблюдать их рекомендации. В частности, их призвали надеть маски и респираторы для того, чтобы пепел не попал в дыхательные пути.

Вулкан обладает сдвоенной вершиной. Из них самая активная – Левотоби Лаки-лаки (1 584 метров над уровнем моря. – Прим. ред.) – находится в 2,1 километрах к северо-западу от более высокой Перемпуан (1 703 метров над уровнем моря. – Прим. ред.).

Всего в Индонезии находится свыше 500 вулканов, при этом около 130 из них действующие.

Во вторник, 17 июня, также началось извержение другого вулкана – Раунг. Он находится в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.

Высота пеплового выброса составила 750 метров над кратером вулкана, что соответствует 4 082 метрам над уровнем моря. Пепел распространялся в северо-восточном и восточном направлениях. В связи с этим местным жителям и туристам посоветовали не приближаться к кратеру ближе чем на 3 километра.

