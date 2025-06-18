Новости регионов: пожарные ликвидировали четыре очага возгорания в Бурятии за сутки

В Бурятии сохраняется напряженная ситуация с лесными пожарами, площадь которых уже достигла почти 35 тысяч гектаров. За последние сутки пожарным удалось потушить четыре очага возгорания, однако еще 22 пожара продолжают действовать. Угрозы для населенных пунктов нет, однако в регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

В Томской области произошел пожар в ангаре, где находился цех по переработке макулатуры. Огонь охватил площадь около 650 квадратных метров, частично обрушилась крыша здания. Открытое горение удалось ликвидировать. В тушении пожара участвовали более 40 человек и 13 единиц техники. Сообщений о пострадавших не поступало.

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