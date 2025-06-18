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Новости

18 июня, 15:15

Происшествия

Новости регионов: пожарные ликвидировали четыре очага возгорания в Бурятии за сутки

Новости регионов: пожарные ликвидировали четыре очага возгорания в Бурятии за сутки

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Новости регионов: площадь лесных пожаров в Бурятии достигла 35 тыс гектаров

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Новости регионов: в Томской области сгорел ангар

В Бурятии сохраняется напряженная ситуация с лесными пожарами, площадь которых уже достигла почти 35 тысяч гектаров. За последние сутки пожарным удалось потушить четыре очага возгорания, однако еще 22 пожара продолжают действовать. Угрозы для населенных пунктов нет, однако в регионе сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

В Томской области произошел пожар в ангаре, где находился цех по переработке макулатуры. Огонь охватил площадь около 650 квадратных метров, частично обрушилась крыша здания. Открытое горение удалось ликвидировать. В тушении пожара участвовали более 40 человек и 13 единиц техники. Сообщений о пострадавших не поступало.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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