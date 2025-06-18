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18 июня, 09:15

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Израиль ударил по производству центрифуг для обогащения урана в Иране

Израиль ударил по производству центрифуг для обогащения урана в Иране

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Израильские ВВС атаковали предприятие по производству центрифуг для обогащения урана в районе Тегерана. В операции участвовали более 50 истребителей. Под удар также попали заводы, выпускающие компоненты для ракет "земля – земля".

Одновременно с этим в самом Израиле зафиксированы пуски ракет Ирана – в стране работают системы ПВО. Иранские СМИ заявили о сбитом над городом Варамин израильском истребителе F-35. По их данным, это уже пятый сбитый самолет с начала конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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